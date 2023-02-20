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"Україна готується": Кулеба анонсував "велику битву" на двох фронтах

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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3839
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"Україна готується": Кулеба анонсував "велику битву" на двох фронтах

Фото: Getty Images

Кулеба анонсував мобілізацію друзів України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до великої битви на двох фронтах - дипломатичному та військовому. 

Про це він 20 лютого сказав в етері телемарафону. 

Кулеба повідомив, що найближчим часом відбудеться зустріч лідерів країн східного флангу НАТО, де ймовірно будуть ухвалені важливі рішення стосовно підтримки України. 

"Зараз необхідна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні", - пояснив Кулеба. 

Нагадаємо, США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 460 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси, Javelin, Bradley та інше озброєння. 

Раніше президент Зеленський заявив, що цього тижня Росія може досягти реваншу. Слід очікувати наступу.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3839
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