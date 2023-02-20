"Украина готовится": Кулеба анонсировал "великую битву" на двух фронтах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к большому сражению на двух фронтах — дипломатическом и военном.

Об этом он 20 февраля сказал в эфире телемарафона.

Кулеба сообщил, что в ближайшее время состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где, вероятно, будут приняты важные решения относительно поддержки Украины.

"Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех действенно помогающих Украине", — пояснил Кулеба.

Напомним, США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 460 миллионов долларов. Туда войдут боеприпасы, Javelin, Bradley и другое вооружение.

Ранее президент Зеленский заявил, что на этой неделе Россия может добиться реванша. Следует ожидать наступления.

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