"Украина готовится": Кулеба анонсировал "великую битву" на двух фронтах

Кулеба анонсировал мобилизацию друзей Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к большому сражению на двух фронтах — дипломатическом и военном.
Об этом он 20 февраля сказал в эфире телемарафона.
Кулеба сообщил, что в ближайшее время состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, где, вероятно, будут приняты важные решения относительно поддержки Украины.
"Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех действенно помогающих Украине", — пояснил Кулеба.
Напомним, США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 460 миллионов долларов. Туда войдут боеприпасы, Javelin, Bradley и другое вооружение.
Ранее президент Зеленский заявил, что на этой неделе Россия может добиться реванша. Следует ожидать наступления.
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