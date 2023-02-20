Зеленский: "На этой неделе Россия может добиться реванша"

Однако россияне уже не так мощны, как год назад.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Россия может добиться реванша. Следует ожидать наступления.

Об этом издание Welt пишет 20 февраля.

"На этой неделе действительно может быть реванш России, следует ожидать наступления. Соответственно возникает нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года. Но россияне уже не так мощны, как год назад – даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать нашу страну. Сегодня они ослаблены, а мы стали сильнее. Более того, у них нет такой мотивации, как наши солдаты. Мы воюем в своей стране, мы защищаем свои дома и семьи. Когда мы теряем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи. мы здесь живем", — отметил президент.

Зеленский также объяснил, как он оценивает риск военной поддержки Москвы со стороны Пекина.

Добавим, что 20 февраля президент Джо Байден посетил Украину с необъявленным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским за несколько дней до годовщины вторжения РФ.

Читайте также: