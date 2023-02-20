Зеленский встретился с Байденом: что будут обсуждать президенты (фото)

Байден в ходе визита в Киев сказал, что США поддерживают Украину в войне против агрессии РФ.

Президент Владимир Зеленский 20 февраля встретился с президентом США Джо Байденом, прибывшим в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Зеленский отметил, что будет говорить с Байденом о ситуации на фронте, а также об украинском народе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Известно, что президент Украины встретил американского лидера на крыльце Мариинского дворца в центре столицы. После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз.

По словам Зеленского, он будет говорить с Байденом о ситуации на фронте, а также об украинском народе, переживающем сегодня чрезвычайно тяжелые времена.

"Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее и как победить в этом году", — рассказал глава государства.

Также президент поблагодарил Байдена за визит в Киев и поддержку Украины, отметив, что эта поездка является важнейшим сигналом поддержки для Украины и украинцев.

"Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса", — отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь, Байден рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

Байден также сказал, что США поддерживают Украину в войне против агрессии РФ, отметил важность своего присутствия сегодня в Киеве, добавив, что рад снова посетить столицу.

"Многое изменилось со времени последней поездки. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя никогда в своей защите. И они помогли нам постичь значение демократии", – отметил Джозеф Байден.

Он также передал приветствие от членов Конгресса. По словам Джозефа Байдена, на них произвело сильное впечатление недавнее выступление Владимира Зеленского в Конгрессе.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский поприветствовал президента США Джо Байдена в Киеве и заявил, что визит американского лидера является очень важным проявлением поддержки для всех украинцев.

Ранее прибывший в Киев президент США Джо Байден сообщил цель своего визита.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что визит Байдена является стратегическим. В частности, украинские власти ожидают решения ряда вопросов в контексте борьбы с российскими оккупантами.