В Киеве перекрыли центр города: в полиции объяснили, когда исчезнут пробки

Сегодня утром, 20 февраля, в Киеве был перекрыт центр города.

В полиции Киева сообщили, что единого списка улиц в столице, по которым будет перекрываться движение транспорта, пока нет, поскольку улицы постоянно меняются.

"Перекрываются разные улицы. Можем точно сказать, что в Печерском и Шевченковском районах сегодня будет затруднено движение транспорта и перекрытие улиц. Точные сроки не известны. Это может быть на протяжении всего понедельника", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Киевлянам советуют пользоваться метрополитеном, чтобы не стоять в пробках.

Напомним, в городе образовались пробки. К примеру, автомобили стоят от ст. м. "Святошино" до станции "Нивки" и дальше. Ограничено движение маршрута скоростного трамвая.

Жители Киева сообщают о перекрытии движения у посольства США. От посольства в ст. м. "Берестейская" парковка запрещена.

Сообщается, что на Воздухофлотский мост не пускают.

Впоследствии стала известна причина пробок – в Киев были Джо Байден и израильская делегация.

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