"Барселона" одержала седьмую подряд победу в Ла Лиге и увеличила отрыв от "Реала" (видео)

Команда Хави в этом году еще не теряла очки.

"Барселона" обыграла "Кадис" в домашнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги – 2:0 .

Оба гола "сине-гранатовые" забили в конце первого тайма. На 43-й минуте счет открыл Серхи Роберто, сыгравший на добивании в штрафной гостей.

А в компенсированное к первому тайма время Роберто добавил к забитому мячу еще и результативный ассист на Роберта Левандовски.

Обзор матча

Для каталонцев это седьмая подряд победа в Примере. В последний раз "блаугранас" теряли очки еще 31 декабря прошлого года, когда сыграли вничью с "Эспаньолом".

"Барселона" (59 очков) укрепила свое лидерство в Ла Лиге – подопечные Хави опережают ближайшего преследователя – мадридский "Реал" – на 8 баллов. "Кадис" (22 пункта) занимает 17-е место.

В следующем туре Примеры "сине-гранатовые" 26 февраля на выезде сыграют с "Альмерией", а "Желтая субмарина" днем ранее примет "Райо Вальекано".

Напомним, в четверг, 23 февраля, "Барселона" на выезде встретится с "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок этих команд на "Камп Ноу" закончился боевой ничьей (2:2).

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