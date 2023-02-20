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Байден рассказал, почему прибыл в Киев

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
9215
Время на прочтение
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Байден рассказал, почему прибыл в Киев

Джо Байден и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Байден прибыл поддержать Украину перед годовщиной широкомасштабного вторжения РФ.

Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев.

Американский лидер в своем аккаунте в Twitter сообщил цель своего визита.

"Поскольку мы приближаемся к годовщине жестокого вторжения России в Украину, я сегодня – в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", – написал американский президент.

Также Байден отметил, что президент РФ Владимир Путин, начавший вторжение год назад, считал, что Украина слабая, но глава Кремля ошибся.

Визит Байдена в Украину.

Президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с необъявленным визитом.

По информации источников ТСН.ua, визит Байдена, вероятно, будет очень краткосрочный.

Американский лидер уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства уже поздравил американского коллегу и отметил, что его визит – чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
9215
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