Байден рассказал, почему прибыл в Киев

Байден прибыл поддержать Украину перед годовщиной широкомасштабного вторжения РФ.
Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев.
Американский лидер в своем аккаунте в Twitter сообщил цель своего визита.
"Поскольку мы приближаемся к годовщине жестокого вторжения России в Украину, я сегодня – в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", – написал американский президент.
Также Байден отметил, что президент РФ Владимир Путин, начавший вторжение год назад, считал, что Украина слабая, но глава Кремля ошибся.
Визит Байдена в Украину.
Президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с необъявленным визитом.
По информации источников ТСН.ua, визит Байдена, вероятно, будет очень краткосрочный.
Американский лидер уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства уже поздравил американского коллегу и отметил, что его визит – чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев.
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