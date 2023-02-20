Байден розповів, чому прибув до Києва

Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва.

Американський лідер у своєму акаунті в Twitter повідомив мету свого візиту.

"Оскільки ми наближаємося до річниці жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні - в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України", - написав американський президент.

Також Байден зазначив, що президент РФ Володимир Путін, який розпочав вторгнення рік тому, вважав, що Україна слабка, утім очільник Кремля помилився.

Візит Байдена до України

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва з неоголошеним візитом.

За інформацією джерел ТСН.ua, візит Байдена, ймовірно, дуже короткостроковий.

Американський лідер вже зустрівся з президентом України Володимир Зеленський. Глава держави вже привітав американського колегу і зазначив, що його візит - надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців.

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