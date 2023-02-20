Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Байден розповів, чому прибув до Києва

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
2899
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Байден розповів, чому прибув до Києва

Джо Байден і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Байден прибув підтримати Україну перед річницею широкомасштабного вторгнення РФ.

Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва.

Американський лідер у своєму акаунті в Twitter повідомив мету свого візиту.

"Оскільки ми наближаємося до річниці жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні - в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України", - написав американський президент.

Також Байден зазначив, що президент РФ Володимир Путін, який розпочав вторгнення рік тому, вважав, що Україна слабка, утім очільник Кремля помилився.

Візит Байдена до України

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва з неоголошеним візитом. 

За інформацією джерел ТСН.ua, візит Байдена, ймовірно, дуже короткостроковий. 

Американський лідер вже зустрівся з президентом України Володимир Зеленський. Глава держави вже привітав американського колегу і зазначив, що його візит - надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2899
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація