Пошкоджено приватні будинки: на Сумщині сталося понад 86 "прильотів" за добу

У понеділок, 27 лютого, загарбники атакували три громади на Сумщині. У регіоні зафіксували 86 "прильотів".

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Середино-Будська громада: у селі Порохонь пошкоджено два приватних будинки.

Новослобідська громада: у селі Манухівка пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.

Глухівська громада: у селі Будівельне пошкоджене дорожнє асфальтоване покриття, у будинках вибиті вікна.

Усі три громади обстрілювали з мінометів.

Раніше ми повідомляли, що в Сумах 49-річний збоченець розбещував і травмував 4-річну онуку своєї співмешканки. Під час судового засідання він заперечував свою провину.

Нагадажмо, у Генштабі розповіли про головні події на фронті за 27 лютого. Російські окупанти свої основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Обстріли регіонів 27 лютого: атака дронами та вогонь по прикордонних районах