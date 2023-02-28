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Пошкоджено приватні будинки: на Сумщині сталося понад 86 "прильотів" за добу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Пошкоджено приватні будинки: на Сумщині сталося понад 86 "прильотів" за добу

Фото: СБУ

Росіяни продовжують тероризувати прикордоння Сумської області.

У понеділок, 27 лютого, загарбники атакували три громади на Сумщині. У регіоні зафіксували 86 "прильотів".

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА. 

  • Середино-Будська громада: у селі Порохонь пошкоджено два приватних будинки.

  • Новослобідська громада: у селі Манухівка пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.

  • Глухівська громада: у селі Будівельне пошкоджене дорожнє асфальтоване покриття, у будинках вибиті вікна.

Усі три громади обстрілювали з мінометів. 

Раніше ми повідомляли, що в Сумах 49-річний збоченець розбещував і травмував 4-річну онуку своєї співмешканки. Під час судового засідання він заперечував свою провину. 

Нагадажмо, у Генштабі розповіли про головні події на фронті за 27 лютого. Російські окупанти свої основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Обстріли регіонів 27 лютого: атака дронами та вогонь по прикордонних районах

Обстріли регіонів 27 лютого: атака дронами та вогонь по прикордонних районах

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Дата публікації
Перегляди
242
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