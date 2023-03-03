В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: мапа станом на 3 березня 

Пройдіть до укриттів.
Зранку 3 березня в Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 09:11 "почервоніли" усі регіони країни.
Про це стало відомо з мапи тривог.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Мапа тривог станом на 09:11
До слова, моніторингові групи повідомляють про зліт російського винищувача МіГ-31К, який може буди носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що Росія технічно від п'ятниці готова завдати ракетного удару по Україні. Втім, ворог з різних причин переносить свою атаку. Зокрема, через дії українських військових і розвідників.
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