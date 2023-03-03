Подорож у часі можлива за допомогою кільцевих лазерів - вчений

Колишній професор фізики Університету Коннектикуту ​​​​​​ Рональд Маллет працює над обертовими лазерами для подорожей у часі.

Про історію вченого пише The Guardian.

Зазначається, що він розробив прототип лазерної петлі, яка гіпотетично дозволяє рух назад.

Маллетт каже, що його концепція створення штучної чорної діри, яка створює гравітаційне поле, може призвести до створення циклів часу, дозволяючи повернутися в минуле. Зокрема, постає у формі його кільцевого лазера.

Прототип, який працює з 2019 року, може створювати безперервний обертовий промінь світла. Маллетт зауважує, що «світло може створювати гравітацію, і якщо гравітація може впливати на час, то саме світло може впливати на час».

«Припустімо, у вас зараз перед вами чашка кави - п очніть помішувати її ложкою. Це почало крутитися навколо, правда? Ось що робить обертова чорна діра. У теорії Ейнштейна простір і час пов'язані один з одним. Тому його називають простором-часом. Отже, оскільки чорна діра обертається, це фактично спричинить перекручування часу», - каже вчений.

Маллет створив свій прототип машини часу. Він вважає, що це може спрацювати. Але це ще не сталося, оскільки прототип не має нескінченної здатності повернутися так далеко назад, як йому хотілося б. Натомість він каже, що занурення назад у часі може тривати лише до моменту створення петлі.

«Припустімо, що ми вже мали цей пристрій кілька років тому, і тепер у нас є ліки, які можуть вилікувати Covid», — каже він. «Уявіть собі, якби ми могли точно передбачити, коли відбудуться землетруси або цунамі. Отже, для мене я відкрив двері для такої можливості»,- підсумував Маллет.

Нагадаємо, у словацькому селі Штітнік під час реконструкції даху церкви Святого Юди Тадеаша знайшли 188-річну "капсулу часу".

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