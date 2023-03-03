Дочь Оли Поляковой показала страстные поцелуи с бойфрендом в Париже

Старшая дочь Оли Поляковой Маша Полякова 2 марта отпраздновала день рождения.

Девушке исполнилось 18 лет. Свое совершеннолетие Маша в компании бойфренда Артура отправилась праздновать в один из самых романтичных городов мира – Париж. На странице в Instagram Полякова-младшая поделилась несколькими кадрами из романтического путешествия.

Маша Полякова встретила 18-летие в Париже / Фото: instagram.com/mashapolyakova

На одной из фотографий Маша позирует со своим любимым возле Эйфелевой башни, слившись в страстном поцелуе.

"Ну вот и 18 лет. Когда началась война, мне было 16 и тогда мой мир перевернулся, как и у всех украинцев. Желать сегодня можно только одного, и это – победы. Я никогда не думала, что буду праздновать свой праздник без родителей, не дома, не в своей стране, но это так. Никогда не могла подумать, что буду студентом в Англии и жить в лондонском общежитии, и никогда не думала, что буду так скучать по дому, по своей родине", — рассказала Маша.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

В свою очередь, Оля Полякова показала, как поздравляла дочь с совершеннолетием. Звездная мама созвонилась с Машей по видеосвязи и вместе с отцом поздравили девушку. Интересно, что в этот момент вместе с Машей был ее бойфренд. Судя по всему, Маша уже познакомила родителей с избранником, и они благословили их отношения.

Маша Полякова уже познакомила бойфренда с родителями

Напомним, ранее Маша Полякова показывала, как вместе с любимым Артуром они варили борщ в лондонском общежитии.

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