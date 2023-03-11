РФ планирует новые протесты в Молдове, чтобы свергнуть власть — США

Разведка США получила информацию, указывающую на подготовку российскими спецслужбами новых акций протестов в Молдове с целью расшатывания ситуации и свержения правительства в стране.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«В то время как Молдова продолжает интегрироваться в Европу, по нашим оценкам, Россия пытается ослабить ее правительство с вероятной конечной целью увидеть в столице государства более дружественную к России администрацию», — сказал он.

С российской стороны происходят попытки инсценировать и использовать протесты в Молдове с целью фабрикации восстания против правительства. Кроме того, по оценкам американской разведки группа россиян проводит подготовку новых демонстраций в стране.

«За прошедшие годы мы видели, как Россия пыталась дестабилизировать другие европейские страны, но потерпела неудачу», — заметил он, вспомнив о событиях в Черногории 2016 года.

Россияне стремятся создать информационную путаницу по ситуации в регионе.

«Например, мы видели, как представители российских властей утверждали, что Украина планирует атаковать сепаратистский регион Приднестровья. Позвольте мне сказать четко: эти упреки необоснованны, они неправдивы», — подчеркнул Кирби.

В этом контексте представитель администрации Байдена проинформировал, что Соединенные Штаты предпринимают ряд шагов, чтобы не дать России дестабилизировать Молдову. Это, по его словам, включает в себя тесное сотрудничество США с правительством РМ, введение санкций против всех причастных к усилиям по дестабилизации, в том числе олигархов и коррумпированных политиков. Кроме того, Штаты предоставит Молдове $265 миллионов экстренной поддержки в связи с войной РФ против Украины.

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Напомним, что ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия хочет совершить переворот в Молдове.

Накануне стало известно, что в Кремле хотели устроить беспорядки во время футбольного матча в Кишиневе. Таким образом, диктатор РФ Владимир Путин планировал свергнуть власть в Молдове.

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