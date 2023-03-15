Журналисты опубликовали план Кремля по захвату Молдовы

Стратегическими целями России является принуждение Кишинева к вступлению в ОДКБ и участию в Евразийском экономическом союзе.
Ряд медиа из международного журналистского консорциума получили доступ к плану Кремля по установлению полного контроля над Молдовой.
Об этом сообщает издание Агентство.
Журналисты сообщили, что документ под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова" поступил в редакцию Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центр Досье. Он был создан в 2021 году. В документе разработан план попадания Молдовы в полную зависимость от Кремля.
Одной из стратегических целей России является принуждение Кишинева к вступлению в ОДКБ и участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В документе указывается на необходимость устранения любых действий властей Молдовы по изменению российского военного присутствия в Приднестровье. Также в Москве запланировано открытие своего посольства в Гагаузии и создание неправительственных пророссийских организаций.
Согласно документу, Россия настроена бороться с "румынизацией" Молдовы, а также усилили влияние русского языка, в частности в системе образования.
Кремль запланировал до 2030 года обеспечить участие Молдовы в ЕАЭС, создание пророссийских групп влияния и легализацию Приднестровья. Кроме того, русский язык должен получить официальный статус, чтобы обеспечить его присутствие в СМИ.
Одним из инструментов давления на Молдову является ее зависимость от поставок ресурсов, в том числе газа.
Напомним, ранее сообщалось, что в Молдавии пророссийские силы снова устроили протесты в центре Кишинева. Там были митингующие преимущественно пенсионного возраста, которые брали с собой плакаты с критикой действующей власти и православные иконы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в аэропорту Кишинева обнаружили представителя российской частной военной кампании "Вагнер", который хотел попасть в страну.
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