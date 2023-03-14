Насколько угрожающая ситуация в Молдове: объяснил эксперт

А координатор совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что вместо легитимного правительства Майи Санду Кремль хочет поставить во главе Молдовы пророссийскую администрацию. Мы видели, что в Кишиневе на днях задержали 54 участника пророссийских протестов.

Насколько там угрожает ситуация, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политконсультант Дмитрий Васильев.

“Ситуация угрожающая, но все же мы можем говорить, что она сейчас достаточно контролируемая. Произошли очень быстрые процессы, когда остановили организаторов митингов, разных игроков влияния, не дали возможности развиваться этим совершенно искусственным процессам за деньги. В этих митингах участвовали и не граждане Молдовы, а граждане России, не понимавшие, почему они пришли на митинг. Также очень быстро произошли процессы в политическом руководстве Молдовы: было заменено правительство, премьер-министром стал человек, который четко высказался обо всех российских нарративах и настроениях, от которых нужно освобождать Молдову, также он сказал, что Молдову нужно освободить от российского участия на ее территории. То есть Приднестровье должно быть освобождено от российских войск”, — подчеркнул Дмитрий Васильев.

Также он добавил, что позиция политического руководства Молдовы – очень качественная. Правительство страны сейчас исходит из интересов Молдовы как европейской страны.

"Конечно, Молдова может рассматриваться Россией как еще одним возможным фронтом для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы продолжать внедрять в публичном пространстве российские нарративы. Но неизвестно, удастся ли это им. Конечно, они могут попытаться совершить еще одну военную операцию. Но, учитывая, что даже один Бахмут они не могут слишком долго взять и уничтожают свои военные ресурсы, им это вряд ли удастся", — сказал политконсультант.

По его мнению, это может даже ускорить процесс падения режима Путина и вообще РФ как государства и позволит поскорее начать контрнаступление Украины, к которому россияне тоже могут готовиться.

"Мы видим, как они строят различные фортификационные логистические объекты, которые, на их взгляд, могут позволить им защищать захваченные ими территории. Но будем надеяться, что та помощь, которую мы получили и та обучение, которую сегодня проходят наши бойцы как на фронте, так и в тех странах, которые приняли наших военных, помогут нам максимально подготовиться для того, чтобы в ближайшее время совершить те контрнаступательные действия, которые приведут к более быстрому освобождению наших территорий и внедрению первого пункта мирного плана Украины – деоккупации наших территорий для того, чтобы перейти к следующим шагам", — отметил он.

Напомним, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы свергнуть прозападное правительство и президент.

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