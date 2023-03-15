Часть Хмельницкой области осталась без электричества: что произошло

Утром 15 марта в Хмельницкой области произошли незначительные технологические нарушения в работе электросетей. Частично обесточены жители в нескольких районах.

Об этом сообщили в "Хмельницкоблэнерго".

Обесточение потребителей:

Теофипольского РЭС , Белогорской громады: с. Баймаки, с. Кощенцы, с. Окип, с. Ставищане, с. Червоне;

, Белогорской громады: с. Баймаки, с. Кощенцы, с. Окип, с. Ставищане, с. Червоне; Новоушицкого РЭС : с. Березовка с. Пыжевка;

: с. Березовка с. Пыжевка; Чемеровецкого РЭС: с. Демковцы, с. Залесье, с. Теремковцы, с. Юрковцы;

с. Демковцы, с. Залесье, с. Теремковцы, с. Юрковцы; Каменец-Подольского РЭС , Гуменецкой громады: с. Голосков, с. Гуменци, с. Слободка-Гуменецкая;

, Гуменецкой громады: с. Голосков, с. Гуменци, с. Слободка-Гуменецкая; Каменец-Подольский РЭС , г. Каменец-Подольский: ул. Великанова, ул. Князей Кориатовичей, ул. Молодежная ул. Нигинское шоссе, ул. Центральная;

, г. Каменец-Подольский: ул. Великанова, ул. Князей Кориатовичей, ул. Молодежная ул. Нигинское шоссе, ул. Центральная; Хмельницкого городского РЭС : с. Малая Колыбань, с. Копыстин, с. Колыбань, с. Ивашковци.

: с. Малая Колыбань, с. Копыстин, с. Колыбань, с. Ивашковци. Хмельницкого городского РЭС, г. Хмельницкий: ул. Верейского: 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7 71, 72, 73, 74; ул. Нагорная: 18/1 А; пров. Нагорный: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 19, 2/1; пров. Жареный: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1/1; пров. Смотрицкого Г.Д.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1; ул. Заводская 3/1; ул. Спортивная (1, 1а).

В компании отмечают, что населенные пункты не обесточены полностью, а частично. Также обещают, что работы по возобновлению распределения электрической энергии будут завершены в течение дня.

"Плановые работы, направленные на повышение надежности распределения электрической энергии, расчистку трасс и техническое обслуживание электросетей проводятся всеми районами электрических сетей", — отмечают в облэнерго.

Подробно просмотреть перечень обесточенных улиц и домов, можно на странице "Хмельницкоблэнерго": " Актуальные отключения " или " Отключения ".

Напомним, по словам министра энергетики Германа Галущенко, на 15 марта энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей. Однако в Житомирской и Киевской областях может быть отключение света.

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