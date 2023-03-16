На Закарпатті син зарізав рідну матір

Через що у родині стався конфлікт, наразі не повідомляється.

Закарпатська поліція затримала 26-річного мешканця села Іза за вбивство матері. За інформацією правоохоронців, чоловік під час сварки ножем зарізав свою матір. Про скоєне він розповів своєму сусідові, який викликав правоохоронців.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

"У будинку за вказаною адресою виявили тіло 55-річної жінки з численними ножовими пораненнями. Як встановили поліцейські, кількома годинами раніше між жінкою та її 26-річним сином виник побутовий конфлікт. У розпалі сварки син вхопив ножа і наніс їй численні тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні поліції.

Від отриманих травм 55-річна жінка померла на місці. Її сина затримали. Зараз він перебуває у слідчому в ізоляторі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали 36-річного чоловіка за підозрою у вбивстві людини. За даними правоохоронців, зловмисник вбив свого знайомого у одній з багатоповерхівок на Сихові.

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