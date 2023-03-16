Надежда Матвеева травмировалась на съемках и показалась с разбитым лбом

Несмотря на травму, ведущая вошла в кадр и завершила съемочный день.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева продемонстрировала настоящий профессионализм.

На днях во время съемок кулинарной программы со знаменитостью произошел неприятный инцидент, в результате которого она разбила себе лоб. Что именно произошло, Матвеева не стала вдаваться в подробности.

Однако на странице в Instagram поделилась коротким видео, где изображена с травмированным лбом. Несмотря на ситуацию, Матвеева не стала отменять съемку. После того как гримеры несколько закрасили косметикой место удара, Надежда снова вошла в кадр и продолжила работу.

Любопытно, что поклонники ведущей разделились на два лагеря. Одни поддержали Матвееву добрыми словами: "берегите себя!", "Пусть заживает, вы красивы даже с ранением", "Настоящую красоту никогда никто не способен испортить".

Впрочем, были и те юзеры, которые раскритиковали ведущую: "не понимаю, одна маленькая царапина и выставлять это напоказ. Зачем? Люди, дети сейчас без конечностей остаются и никто об этом не узнает так", "пусть это будет самое страшное в вашей жизни... кстати, и нашему тоже", "Надо и свой синяк на колене выставить".

Напомним, несколько месяцев назад Надя Матвеева рассказала о романе с младшим на 20 лет бойфрендом.