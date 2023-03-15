Україна може отримати винищувачі від декількох країн

Винищувачі МіГ-29 для українських захисників буде передавати коаліція з кількох країн. Літаки можуть потрапити до України вже упродовж кількох наступних тижнів.

Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, пише Укрінформ.

"Я можу лише підтвердити, що ці рішення ухвалюється кількома країнами, але в мою роль не входить повідомляти про це від імені цих країн", - наголосив Мюллер.

За його словами, є "чіткі декларації, які це країни будуть". Втім, наголосив Мюллер узгоджено, що держави самі оголосять про це.

До слова, напередодні польський прем’єр Матеуш Моравецький, "у найближчі кілька тижнів Польща готова прийняти таке рішення в межах кількох країн, які вирішили піти на подібний крок".

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що уряд країни на засіданні 15 березня може обговорити передавання Україні винищувачів МіГ-29. Братислава має намір передати свої винищувачі спільно з Варшавою.

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