ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24 під Бахмутом (відео)

Українські військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили російський бомбардувальник Су-24 під Бахмутом на Донеччині.

Відео влучного пострілу опублікували в Мережі. Інформацію підтвердив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Мінус Сушка ворога під Бахмутом. 93 бригада", - коротко написав він.

Нагадаємо, російські війська надалі наступають у районі Бахмута, намагаючись оточити і захопити його з декількох напрямків. Заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що бойові дії можуть мати як позитивну, так і негативну динаміку.

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