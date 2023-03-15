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ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24 під Бахмутом (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
52
Час на прочитання
1 хв
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ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24 під Бахмутом (відео)

Скриншот із відео / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Влучний постріл по російському бомбардувальнику зробили бійці 93-ї бригади.

Українські військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили російський бомбардувальник Су-24 під Бахмутом на Донеччині.

Відео влучного пострілу опублікували в Мережі. Інформацію підтвердив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Мінус Сушка ворога під Бахмутом. 93 бригада", - коротко написав він.

Нагадаємо, російські війська надалі наступають у районі Бахмута, намагаючись оточити і захопити його з декількох напрямків. Заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що бойові дії можуть мати як позитивну, так і негативну динаміку.

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Дата публікації
Перегляди
52
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