ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24 под Бахмутом (видео)

Украинские военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили российский бомбардировщик Су-24 под Бахмутом Донецкой области.

Видео меткого выстрела опубликовали в Сети. Информацию подтвердил руководитель офиса президента Андрей Ермак.

"Минус Сушка врага под Бахмутом. 93 бригада", — коротко написал он.

Напомним, российские войска продолжают наступают в районе Бахмута, пытаясь окружить и захватить его на нескольких направлениях. Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что боевые действия могут иметь как положительную, так и негативную динамику.

Карта боев на 14 марта: Бахмут продолжает защищаться

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