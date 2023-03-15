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ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24 под Бахмутом (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1991
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24 под Бахмутом (видео)

Скриншот с видео / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Точный выстрел по российскому бомбардировщику совершили бойцы 93-й бригады.

Украинские военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили российский бомбардировщик Су-24 под Бахмутом Донецкой области.

Видео меткого выстрела опубликовали в Сети. Информацию подтвердил руководитель офиса президента Андрей Ермак.

"Минус Сушка врага под Бахмутом. 93 бригада", — коротко написал он.

Напомним, российские войска продолжают наступают в районе Бахмута, пытаясь окружить и захватить его на нескольких направлениях. Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что боевые действия могут иметь как положительную, так и негативную динамику.

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Дата публикации
Просмотры
1991
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