"Эффект Бахмута" ослабил силы оккупантов на южном направлении — эксперт

Россия на войне против Украины уже исчерпывает подготовленные десятилетиями запасы вооружения, а пополнять их нечем. Весомый вклад в демилитаризацию российской армии внесли украинские военные в Бахмуте на Донетчине.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал военно-политический эксперт Александр Коваленко.

"В процессе этой демилитаризации мы уже в мае 2022 года видели первые поставки танков Т-62 в зону боевых действий. То есть это уже был яркий пример того, что демилитаризация работает. Сейчас мы видим промежуточный этап между началом и апогеем этой демилитаризации. Появление техники времен Второй мировой войны о многом говорит, в том числе и о том, в каком состоянии находится военно-промышленный комплекс РФ, Бахмут, безусловно, внес лепту в участие в процессе демилитаризации российской армии и сейчас он, по сути, вытягивает на себя основную львиную долю всего того материально-технического обеспечения, отправляемого в зону боевых действий российскими оккупантами. Бахмут сейчас является плацдармом номер один, куда все это поставляется. Остальные плацдармы от этого страдают", — пояснил он.

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В качестве примера эксперт привел ситуацию на временно оккупированном левобережье Херсонщины в Запорожской области, где российские подразделения, даже не принимающие активное участие в боевых действиях, имеют комплектацию 30% от штатной по технике.

"Это даже не коррелируется с подразделением, имеющим некую боеспособность. Напротив, когда подразделение имеет потери в технике 30%, оно уже считается утратившим боеспособность и его нужно выводить из зоны боевых действий для восстановления. Сейчас у российских оккупантов этот порог увеличился до 50-60%. Поэтому южная группировка войск наиболее ослаблена на сегодняшний день и все это – эффект Бахмута. Им не хватает достаточно материально-технического обеспечения, они не получают достаточно сил и средств для того, чтобы восстанавливать свою боеспособность", — пояснил Коваленко.

Также военно-политический эксперт рассказал о наступления на Угледарском направлении.

"Я считаю, что они его и не прекращали. Но это наступление очень отличается от того, что происходило в январе. Отличие состоит в том, что в конце января – начале февраля участвовали в этих действиях преимущественно полностью укомплектованы личным составом и штатной комплектацией техники профессиональные подразделения. После того, как они потерпели там сокрушительное поражение, их начали доукомплектовывать исключительно по личному составу, восстанавливать боеспособность техники уже им, мягко говоря, не хватало. Можно было наблюдать в течение второй половины февраля в основном пехотные волны, то есть пехотные удары с незначительным присутствием техники. Колонн по 20-30 боевых машин уже не было. Было по несколько ББМ, танков, а не то, что мы наблюдали в самом начале наступления. С другой стороны, для них очень важно захватить Угледар. Даже не смотря на то, что это для них самоубийственная миссия, ведь очень неудобное размещение населенного пункта как для проведения наступательных и штурмовых действий, так еще и основные преобладающие высоты находя под контролем ВСУ, что еще больше усложняет ситуацию для российских оккупационных войск. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, а именно: если российские оккупанты смогут в ближайшее время решить под Угледаром проблему с наличием достаточного количества артиллерии, а также пропорционального ее обеспечения боекомплектом и при этом еще и нарастить свой потенциал штурмовых подразделений, например, увеличить на 5-6 батальонно-тактических групп это количество, тогда у них есть определенные шансы на то, чтобы войти в город и начать полноценно городские бои. Но дело в том, что такого ресурса и такой возможности материально-технического обеспечения сегодня у них нет. Поэтому в дальнейшем у них будет просто продолжаться самоубийственные штурмы со дня на день", — резюмировал он.

Напомним, издание Insider писало, что России удалось увеличить контролируемую ею территорию в Украине менее чем на 0,04%.

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