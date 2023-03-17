Бої за Бахмут: оборона триває, ворог не може перетнути річку 

Експерти Американського інституту вивчення війни дійшли висновку, що російські війська знизили темп своїх операцій на фронті, порівняно з попередніми тижнями.

Про атакувальний потенціал росіян у Бахмуті та на інших напрямках розповів в етері "1+1" під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" військовий експерт Олексій Гетьман.

"В Бахмуті росіяни припинили намагатися оточити місто з півночі та півдня і намагаються штурмовими групами атакувати безпосередньо в лоба, але вони дійшли до річки Бахмутка і там тривають бої. Поки що вони цю річку не перетнули. Вона невелика — кілька десятків метрів. Але це стало перешкодою, яку вони не можуть подолати і поки що ми тримаємо там оборону. Відомо, що декілька днів тому відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було прийняте колегіальне рішення про те, що поки що є сенс тримати цю оборону в місті Бахмут. Відводити війська звідти ми поки що не будемо. Ситуація важка, але контрольована", - сказав він.

Нагадаємо, 17 березня у звіті ISW вказувалося, що "вагнерівці" не здатні захопити Бахмут, наступ найманців наближається до кульмінації. Від 31 січня до 28 лютого ЗС РФ змогли збільшити кількість захоплених територій України менш ніж на 0,04%.

Від травня 2022 року Збройні сили Російської Федерації та приватна військова компанія "Вагнер" сумарно втратили в боях за Бахмут від 20 до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими. Про це сказав старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс на засіданні Форуму зі співпраці безпеки у Відні.

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