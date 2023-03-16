Белый дом об инциденте с дроном и самолетами РФ: "Заведомо агрессивный пролет"

Инцидент над Черным морем там назвали "преднамеренным преследованием" со стороны российских самолетов.

В Белом доме считают действия российских истребителей Су-27 по отношению к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper агрессивными и сознательными, однако не могут утверждать, стремился ли российский пилот устроить столкновение с БПЛА.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 16 марта.

"Мы не можем залезть в голову российскому пилоту и узнать, какие были его намерения в плане нанесения удара по беспилотнику. То, что мы реально знаем и что является четким доказательством, что это было умышленное преследование (американского дрона – ред.), это был преднамеренный сброс топлива в попытках в определенный момент сорвать полет MQ-9", – сказал представитель американской администрации.

Он подчеркнул, что это был "сознательно агрессивный, чрезвычайно агрессивный пролет" российских истребителей.

"Беспилотник действовал в соответствии с международным правом, не делая абсолютно ничего плохого", — отметил Кирби.

В то же время, он добавил, что США не собираются "проводить миссию по установлению фактов" инцидента над Черным морем.

Отметим, накануне в Госдепартаменте США заявили, что считают непреднамеренными действия России в связи со столкновением истребителя и дрона MQ-9 Reaper.

Инцидент с дроном и истребителями

14 марта стало известно, что два российских истребителя Су-27 повредили разведывательный дрон США MQ-9 Reaper во время неудачной попытки перехватили его в международном воздушном пространстве над Черным морем. Американцам пришлось затопить свой дрон.

Заметим, что российские Су-27 кружили над Reaper и сливали на него горючее, чтобы, возможно, залить камеры дрона или повредить его датчики. Военные США, следившие за видеотрансляцией из БПЛА, были ошеломлены этим инцидентом.

16 марта россияне заявили, что нашли американский дрон в море в 60 км от оккупированного Севастополя: "Для Минобороны РФ интересна внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель".

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