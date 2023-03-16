Решение об сбитии дрона MQ-9 Reaper принимали в Кремле — NBC

Сейчас россияне уже прибыли на место сбития дрона и пытаются найти его обломки.

Провокацию российских истребителей против американского беспилотника в небе над Черным морем утверждало руководство России на самом высоком уровне.

Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на собственные источники.

Два чиновника из разведки предположили, что Россия хотела сбить дрон MQ-9 Reaper с курса, или выключить его разведывательные приборы.

Один из чиновников заявил, что это был приказ российского руководства, чтобы истребители вести себя агрессивно по отношению к американскому беспилотнику.

Вместе с тем у источников нет данных о том, лично ли диктатор Владимир Путин отдавал соответствующий приказ.

Кроме того, собеседники издания заявили, что, скорее всего, у россиян не было цели уничтожить беспилотник. Это произошло из-за ошибки пилота.

Источники в Министерстве обороны и Администрации президента США сообщили, что россияне уже находятся на месте, где был сбит беспилотник MQ-9 Reaper. Они активно ищут обломки с помощью самолетов и кораблей, но пока нет признаков, что им удалось что-то найти.

Также источники издания среди руководства страны сообщили, что США вряд ли будут пытаться вернуть обломки самолета.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия, сбивая американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем, пытается нащупать "красные линии".

Кроме того, мы ранее информировали, что США дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море.