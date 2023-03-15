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Российский самолет у границ Эстонии перехватили истребители НАТО

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Российский самолет у границ Эстонии перехватили истребители НАТО

Фото: Associated Press

Для перехвата самолета государства-агрессора впервые была использована совместная миссия Великобритании и Германии.

На границах Североатлантического альянса произошел первый воздушный инцидент с самолетом РФ после сбивания американского беспилотника над Черным морем. Российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства НАТО, был перехвачен совместной миссией британских и германских ВВС.

Об этом сообщает издание Sky News.

Во вторник, 14 марта, два реактивных самолета Typhoon — один британский и один немецкий — отреагировали на российский самолет после того, как он не вышел на связь с эстонским диспетчером воздушного движения вблизи воздушного пространства страны НАТО.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что это была "обычная" миссия НАТО.

Британский пилот Typhoon назвал этот случай "рутинным делом", призванным "обеспечить безопасность полетов для всех пользователей воздушного пространства".

Это первый случай, когда ВВС Великобритании и Германии объединились для патрулирования воздушного пространства в Эстонии, которая имеет общую границу с Россией и является частью НАТО.

Министр вооруженных сил США Джеймс Хиппи сказал, что совместные действия Великобритании и Германии в Балтии четко демонстрируют "коллективную решимость бросить вызов любой потенциальной угрозе границам НАТО" и "объединенной силе".

В издании отметили, что это был первый перехват после инцидента над Черным морем, когда российский истребитель столкнулся с беспилотником США, что спровоцировало дипломатический конфликт между двумя странами. Вооруженные силы США обвинили российский самолет в "неосторожном" столкновении с беспилотником, что повлекло за собой его падение в Черное море.

Напомним, провокация России по уничтожению американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем усилила напряжение между Кремлем и Вашингтоном.

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Дата публикации
Просмотры
730
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