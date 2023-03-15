Российский самолет у границ Эстонии перехватили истребители НАТО

Для перехвата самолета государства-агрессора впервые была использована совместная миссия Великобритании и Германии.

На границах Североатлантического альянса произошел первый воздушный инцидент с самолетом РФ после сбивания американского беспилотника над Черным морем. Российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства НАТО, был перехвачен совместной миссией британских и германских ВВС.

Об этом сообщает издание Sky News.

Во вторник, 14 марта, два реактивных самолета Typhoon — один британский и один немецкий — отреагировали на российский самолет после того, как он не вышел на связь с эстонским диспетчером воздушного движения вблизи воздушного пространства страны НАТО.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что это была "обычная" миссия НАТО.

Британский пилот Typhoon назвал этот случай "рутинным делом", призванным "обеспечить безопасность полетов для всех пользователей воздушного пространства".

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Это первый случай, когда ВВС Великобритании и Германии объединились для патрулирования воздушного пространства в Эстонии, которая имеет общую границу с Россией и является частью НАТО.

Министр вооруженных сил США Джеймс Хиппи сказал, что совместные действия Великобритании и Германии в Балтии четко демонстрируют "коллективную решимость бросить вызов любой потенциальной угрозе границам НАТО" и "объединенной силе".

В издании отметили, что это был первый перехват после инцидента над Черным морем, когда российский истребитель столкнулся с беспилотником США, что спровоцировало дипломатический конфликт между двумя странами. Вооруженные силы США обвинили российский самолет в "неосторожном" столкновении с беспилотником, что повлекло за собой его падение в Черное море.

Напомним, провокация России по уничтожению американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем усилила напряжение между Кремлем и Вашингтоном.

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