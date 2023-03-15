Російський літак біля кордонів Естонії перехопили винищувачі НАТО

Для перехоплення літака держави-агресорки вперше було використано спільну місію Великої Британії та Німеччини.

На кордонах Північноатлантичного альянсу стався перший повітряний інцидент з літаком РФ після збиття американського безпілотника над Чорним морем. Російський літак, що летів поблизу повітряного простору НАТО, був перехоплений спільною місією британських та німецьких ВПС.

Про це повідомляє видання Sky News.

Ц вівторок, 14 березня, два реактивні літаки Typhoon - один британський і один німецький - відреагували на російський літак після того, як він не вийшов на зв’язок з естонським диспетчером повітряного руху поблизу повітряного простору країни НАТО.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що це була "звичайна" місія НАТО .

Британський пілот Typhoon назвав цей випадок “рутинною справою”, покликаною “забезпечити безпеку польотів для всіх користувачів повітряного простору”.

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Це перший випадок, коли ВПС Великобританії та Німеччини об’єдналися для патрулювання повітряного простору в Естонії, яка має спільний кордон з Росією та є частиною НАТО.

Міністр збройних сил США Джеймс Хіппі сказав, що спільні дії Великої Британії та Німеччини в Балтії чітко демонструють “колективну рішучість кинути виклик будь-якій потенційній загрозі кордонам НАТО” та “об’єднану силу”.

У виданні зауважили, що це було перше перехоплення після інциденту над Чорним морем, коли російський винищувач зіткнувся з безпілотником США, що спровокувало дипломатичний конфлікт між двома країнами. Збройні сили США звинуватили російський літак у “необережному” зіткненні з безпілотником, що спричинило його падіння в Чорне море.

Нагадаємо, провокація Росії зі знищенням американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем посилила напругу між Кремлем і Вашингтоном.

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