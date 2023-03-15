У Брянській області РФ пропонують додати до рахунків за комуналку витрати на утримання ППО

У Брянській області Росії пропонують брати плату за роботу ППО.
У Брянській області РФ, де постійно стається "бавовна", збираються до комунальних платежів додати "витрат на забезпечення роботи засобів ППО".
Про це йдеться на сайті Брянської обласної Думи.
"Запропоновано опрацювати механізм імплементації в комунальні платежі для населення частини витрат на забезпечення роботи засобів ППО для захисту області від терористичних атак", - йдеться в заяві.
Таку ініціативу запропонував голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.
Нагадаємо, напередодні у Росії знову звинуватили Україну в атакуванні дроном ЗСУ Брянського хімічного заводу в районі міста Сільце.
Читайте також:
- У Брянській області знищено ворожу вежу спостереження: відео
- У Росії через інцидент на Брянщині розшукують колишнього офіцера ФСБ
- Вийти з цього буде складніше: чи оголосить Путін війну Україні після подій у Брянській області