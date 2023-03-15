У Брянській області РФ пропонують додати до рахунків за комуналку витрати на утримання ППО

У Брянській області Росії пропонують брати плату за роботу ППО.

У Брянській області РФ, де постійно стається "бавовна", збираються до комунальних платежів додати "витрат на забезпечення роботи засобів ППО".

Про це йдеться на сайті Брянської обласної Думи.

"Запропоновано опрацювати механізм імплементації в комунальні платежі для населення частини витрат на забезпечення роботи засобів ППО для захисту області від терористичних атак", - йдеться в заяві.

Таку ініціативу запропонував голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

Нагадаємо, напередодні у Росії знову звинуватили Україну в атакуванні дроном ЗСУ Брянського хімічного заводу в районі міста Сільце.

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