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У Брянській області знищено ворожу вежу спостереження: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Брянській області знищено ворожу вежу спостереження: відео

Фото: скриншот з відео

За допомогою знищеного військового об’єкта російські загарбники мали можливість оглядати частину прикордонної території України.

Внаслідок удару дрона-камікадзе у Брянській області РФ було знищено автономну вежу спостереження “Гренадер”. Цей військовий об’єкт дозволяв оглядати частину прикордонної території України.

Про це повідомили у спеціальному підрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken, оприлюднивши відповідне відео.

“Силами розвідки спецпідрозділу Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження “Гренадер” у Брянській області”, – йдеться у повідомленні.

 

Як видно на опублікованих кадрах, пошкодження автономній вежі спостереження РФ було завдано під час другої спроби.

Нагадаємо, у суботу, 4 березня, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт провів оперативну нараду за участю ФСБ, прикордонного управління, МВС і Росгвардії. Обговорювалися питання безпеки та охорони об’єктів інженерної та критично важливої інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
2133
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