В Брянской области уничтожена вражеская башня наблюдения: видео

В результате удара дрона-камикадзе в Брянской области РФ была уничтожена автономная башня наблюдения "Гренадер". Этот военный объект позволял осматривать часть приграничной территории Украины.

Об этом сообщили в специальном подразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken, обнародовав соответствующее видео.

"Силами разведки спецподразделения Kraken с помощью дрона-камикадзе уничтожена автономная башня наблюдения "Гренадер" в Брянской области", — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованных кадрах, повреждение автономной башни наблюдения РФ было нанесено во время второй попытки.

Напомним, в субботу, 4 марта, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт провел оперативное совещание с участием ФСБ, пограничного управления, МВД и Росгвардии. Обсуждались вопросы безопасности и охраны инженерной и критически важной инфраструктуры.

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