Когда закончится война: у Залужного дали оптимистический прогноз

Советник Залужного считает, что война в Украине закончится на поле сражения и никак иначе.

Советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров дал новый прогноз по окончанию боевых действий в Украине. По его мнению, война России может продолжаться еще не менее одного года.

Такой прогноз Назаров озвучил в интервью для немецкого информационного агентства Der Spiegel.

"Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ему полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", — сказал советник Залужного.

Он подчеркнул, что деоккупировать захваченные россиянами территории выйдет только во время большого контрнаступления.

"Как наше большое наступление в Харькове, где мы разгромили много сил противника и освободили обширную территорию. Или как наступление в Херсоне", — добавил генерал.

Добавим, что, по мнению некоторых украинских и западных экспертов, война в Украине может затянуться. В частности, бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Гербст считает, что если Запад не увеличит военную поддержку Украины и не будет оказывать все необходимое вооружение, война России против Украины может затянуться на годы.

Украинское контрнаступление: сроки и возможные направления

Украина готовится к контрнаступлению ВСУ, которое, по информации военной разведки, может начаться весной. Пока же в страну начали поступать танки из нового пакета западной военной помощи и продолжается создание новых добровольческих формирований.

Между тем, военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua выразил мнение, что контрнаступление начнется не так быстро, как бы того хотелось украинцам. По его предположениям, можем рассчитывать на контрнаступление примерно во второй половине весны или ближе к лету.

А эксперт Роман Свитан в интервью ТСН.ua подчеркнул, что выход на Азовское побережье – стратегическая задача, потому что это отсечет коридор из России в Крым и переведет в режим оперативного окружения Запорожскую, Херсонскую и Крымскую группировки российских войск.

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