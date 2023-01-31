Когда ВСУ будут готовы к масштабному контрнаступлению: озвучен прогноз

Вооруженным силам Украины понадобится несколько месяцев, чтобы освоить новые образцы западного оружия и подготовить масштабное контрнаступление.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "Freeдом".

Как отметил эксперт, существует "определенная цикличность" в поставках военной техники и в процессе боевой подготовки ВСУ.

"Даже если мы вернемся к знаменитой теме танков, то нужно понимать, что эти танки для нас - абсолютно новое оружие, и это оружие еще необходимо научиться использовать именно в нашем боевом планировании и вписать в наши тактические нормативы. Поэтому объективно с учетом циклов, с учетом поставок и процессов обучения войск мы можем говорить, что вторая половина весны-начало лета может стать такой вехой в нашей истории, когда украинские войска будут подготовлены к проведению массированных наступательных операций", - прогнозирует Грабский.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью британским СМИ сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

Как объяснил военный эксперт Александр Мусиенко, сейчас ВСУ находятся на этапе, предшествующем контрнаступлению — это "накопление ресурсов для этого важного этапа с помощью наших партнеров, которые нам передают оружие".

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев прогнозирует, что до конца августа 2023 года Украина выйдет на государственную границу образца 1991 года.

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