Експосол США в Україні відповів, як довго триватиме війна

Як далі розвиватиметься військова ситуація і яке найближче майбутнє Росії.

Якби Захід поставляв до України необхідне озброєння, очільник Кремля Володимир Путін вже був би змушений вивести війська з України.

Про це сказав колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Якби ми були мужніми, а не несміливими, і посилали вам усе, що потрібно, ви вже цього року взяли б міст на Крим. Можливо, ця величезна поразка могла б змусити Путіна вивести свої війська з України", - зазначив Гербст.

Зва його словами, війна Росії проти України може затягнутися на роки.

"Якщо ми не посилаємо те, що потрібно, ця війна може тривати кілька років. Але, незважаючи на нашу повільність, я все одно можу бачити перемогу України. Я впевнений, що Україна не здасться", - додав він.

Додамо. що Гербст також розкритикував команду президента США Джо Байдена за неготовність до чітких рішень.

Також колишній посол США в Україні вважає, що Україна змогла б влаштувати успішний наступ, що призвів би до поразки Кремля, якби Сполучені Штати вчасно передали військову техніку та озброєння.

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