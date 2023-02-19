Экспосол США в Украине ответил, как долго продлится война

Как будет дальше развиваться военная ситуация и каково ближайшее будущее России.

Если бы Запад поставлял в Украину необходимое вооружение, глава Кремля Владимир Путин уже был бы вынужден вывести войска из Украины.

Об этом сказал бывший посол США в Украине директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Гербст в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Если бы мы были мужественными, а не робкими, и посылали вам все, что нужно, вы бы уже в этом году взяли мост на Крым. Возможно, это огромное поражение могло бы заставить Путина вывести свои войска из Украины", — отметил Гербст.

По его словам, война России против Украины может затянуться на годы.

"Если мы не посылаем то, что нужно, эта война может длиться несколько лет. Но, несмотря на нашу медлительность, я все равно могу видеть победу Украины. Я уверен, что Украина не сдастся", – добавил он.

Добавим. что Гербст также подверг критике команду президента США Джо Байдена за неготовность к четким решениям.

Также бывший посол США в Украине считает, что Украина смогла бы устроить успешное наступление, которое привело бы к поражению Кремля, если бы Соединенные Штаты вовремя передали военную технику и вооружение.

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