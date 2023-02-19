В центре оккупированного Донецка раздался взрыв: горит здание "прокуратуры" (видео)

В воскресенье, 19 февраля, российские пропагандисты сообщили о "хлопке" в центре временно оккупированного Донецка. От взрыва, раздавшегося в помещении так называемой "прокуратуры", здание загорелось.

На опубликованных в Сети кадрах видны языки пламени и клубы дыма, выхватывающиеся с крыши четырехэтажного здания.

На месте инцидента работают местные пожарные, ликвидирующие возгорание. Информации о пострадавших пока нет.

Традиционно пропагандисты заявили, что причиной взрыва стали обстрелы ВСУ. Якобы украинские войска нанесли удар по дому, в котором оккупационные власти разместили свою "прокуратуру".

Напомним, в декабре прошлого года российские пропагандистские СМИ заявили о том, что политика и бывший генеральный директор "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был ранен якобы во время обстрела Донецка "со стороны ВС Украины".

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