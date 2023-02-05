Сотрудницы кафе в Донецке спели гимн Украины — их уволили (видео)

В Донецке девушки, работавшие официантками в кафе "Базилик", спели гимн Украины. Поэтому их освободили и заставили извиняться на камеру.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Девушки сняли видео, как поют на работе гимн Украины.

Впоследствии было опубликовано еще одно видео с извинением за то, что слушали гимн Украины во временно оккупированном Донецке.

"Мы хотели попросить прощения за видео, которое мы сняли на работе вместе. Мы не хотели задеть чьи-то чувства. Это видео не несет никакого политического характера. Мы родились и живем в Донецке постоянно, и очень любим этот город. Искренне просим прощения", – сказали девушки на камеру.

Администратор кафе сообщила, что сотрудницы кафе "Базилик" уволены, а также, что дирекция заведения "не разделяет их точку зрения".

"Мы приносим свои извинения за видео, которое сняли официантки-стажерки на работе. Они больше не работают с нами, поскольку мы не разделяем их точку зрения и не поощряем такое поведение. Родителей и правоохранителей об этом уже сообщили", — заявила администратор "Базилика" .

Ранее во время обмена пленными домой вернулась защитница Украины, родственники которой узнали о ее содержании врагом из пропагандистских роликов.

Напомним, 4 февраля, еще 116 украинцев были освобождены из российского плена.

Добавим, что в Сочи оштрафовали россиянку за надпись "Слава Украине" на корейском языке в мессенджере. На 38-летнюю гражданку РФ составили протокол по статье о пропаганде нацистской символики.

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