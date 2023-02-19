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У центрі окупованого Донецька пролунав вибух: горить будівля “прокуратури” (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1009
Час на прочитання
1 хв
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У центрі окупованого Донецька пролунав вибух: горить будівля “прокуратури” (відео)

Фото: скриншот з відео

У Мережі опубліковане відео пожежі, яка охопила приміщення “правоохоронного органу” окупаційної влади.

У неділю, 19 лютого, російські пропагандисти повідомили про "бавовну" у центрі тимчасово окупованого Донецька. Від вибуху, який пролунав у приміщенні так званої “прокуратури”, будівля загорілася.

На опублікованих в Мережі кадрах видно язики полум’я та клуби диму, які вихоплюються з даху чотириповерхової будівлі. 

На місці інциденту працюють місцеві пожежники, які ліквідовують загоряння. Інформації про постраждалих поки що немає.

Традиційно пропагандисти заявили, що причиною вибуху став обстріл ЗСУ. Начебто українські війська  завдали удару по будинку, в якому окупаційна влада розмістила свою “прокуратуру”.

Нагадаємо, у грудні минулого року російські пропагандистські ЗМІ заявили про те, що політика і колишнього генерального директора "Роскосмос" Дмитра Рогозіна було поранено нібито під час обстрілу Донецька "з боку ЗС України".

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Дата публікації
Перегляди
1009
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