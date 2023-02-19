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Що готує Росія на 24 лютого: попередження нардепа Верховної Ради

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Що готує Росія на 24 лютого: попередження нардепа Верховної Ради

Фото: Associated Press

Небезпека може бути від 22 до 24 лютого.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський вважає, що Росія може активізуватись на фронті та завдати по Україні масованих ракетних ударів

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Нардеп вважає, що 22-24 лютого існує ймовірність загострення ситуації на лінії фронту. Також окупанти можуть готувати масовані ракетні обстріли України, щоб завдати якомога більшої шкоди. 

"Я думаю, що 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА. Можливо, на лінії фронту буде загострення, спричинене застосуванням ворогом авіації", - сказав Веніславський. 

Нардеп наголосив, що у Росії залишають запаси Shahed, які окупантам передав Іран. Також РФ може вчергове вдарити по нашій державі ракетами, проте про сотні поки не йдеться. Федір Веніславський вважає, що їх буде близько ста. 

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські окупанти почали свій наступ зі сходу, півночі та півдня. Того ж дня російський диктатор Путін звернувся до ЗСУ з вимогою скласти зброю та пригрозив "потужною відповіддю" усім незгодним. Проте українські захисники і досі захищають Україну від російської навали та провели кілька успішних контрнаступів. 

Від 24 лютого російські терористи наносять по нашій державі ракетні та авіаційні удари. Найчастіше ціллю окупантів є цивільна інфраструктура - енергетичні об'єкти та житлові будинки. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат теж вважає, що РФ 24 лютого 2023 року у річницю повномасштабної війни може завдати масованих ударів по нашій території.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5746
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