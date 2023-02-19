Під час оборони Бахмута загинув відомий український гандболіст

Війна з російськими загарбниками забрала життя ще одного представника української спортивної спільноти. У Бахмуті загинув майстер спорту України з гандболу Роман Пронюк.

Сумну звістку повідомила Федерація гандболу України.

"Рома був найвеселішим гравцем команди, його всі любили… Він назавжди залишиться для нас “Ромою”, “Ромцею”, “Ромахою”. Найбільше він не любив програвати і на ігри завжди виходив тільки, щоб перемогти" – розповів про загиблого його колишній одноклубник зі “СКА-Львів” Валерій Мельник.

Пронюк грав за “СКА-Львів” (1995 – 2003 та 2005 – 2012), а також за “Енергетик” (Нетішин) від 2003-го до 2005 року. Він був учасником європейських кубкових турнірів (1995 – 1996), срібним призером Спартакіади України 1995 року.

Роман захищав Україну ще до повномасштабного вторгнення, перебуваючи в зоні АТО. 28 лютого йому виповнилося б 48 років.

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