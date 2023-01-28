22-річний український легкоатлет загинув у боях під Бахмутом

Українська спортивна спільнота зазнала ще однієї тяжкої втрати у зв'язку з війною проти РФ. У боях під Бахмутом загинув легкоатлет Володимир Андрощук.

Сумну звістку повідомив виконувач обов'язків президента федерації легкої атлетики України Євген Пронін.

"Вчора в боях за Україну загинув наш легкоатлет, багатоборець та справжній герой Володимир Андрощук. Ще буквально нещодавно ми бачили Володимира в легкоатлетичних секторах. Щирі співчуття родині, друзям та близьким. Слава усім спортсменам, полеглим за свободу України! Слава усім українським героям!", – йдеться в дописі у Facebook.

Зазначимо, що Володимиру було лише 22 роки. До початку повномасштабного російського вторгнення він неодноразово ставав призером легкоатлетичних стартів в Україні, представляв нашу країну на міжнародних змаганнях.

Андрощук 2018 року увійшов до складу національної збірної на чемпіонат Європи U-18 з легкої атлетики, а 2019-го переміг у десятиборстві на чемпіонаті України U-20. Також Володимир 2020 року представляв Україну на чемпіонаті Європи U-20, де став шостим у сучасному п'ятиборстві.

Раніше повідомлялося, що в боях з російськими загарбниками під Бахмутом загинув володар Кубка світу з ММА Едуард Костриця.

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