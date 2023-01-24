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У боях під Бахмутом загинув відомий український фігурист

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
1 хв
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У боях під Бахмутом загинув відомий український фігурист

Дмитро Шарпар / facebook.com/skateukraineorg

Дмитру Шарпару було 25 років.

Війна з російськими окупантами забрала життя ще одного представника вітчизняного спорту. Під Бахмутом Донецької області загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Skate Ukraine у Facebook.

Дмитро зустрів свою смерть у віці 25 років. До того, як Шарпар пішов захищати Україну від ворога, він входив до складу національної збірної України з фігурного катання, виступав у парі з Анастасією Побіженко.

Шарпар був срібним призером чемпіонату України та ввійшов до топ-10 на юнацькій Олімпіаді 2016 року. Після завершення спортивної кар'єри Дмитро працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".

Нагадаємо, раніше в боях під Бахмутом загинули відомий український стронгмен Андрій Дмитрієв та майстер тайського боксу Владислав Вакуленко

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Дата публікації
Перегляди
17к
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