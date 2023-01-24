У боях під Бахмутом загинув відомий український фігурист

Дмитру Шарпару було 25 років.
Війна з російськими окупантами забрала життя ще одного представника вітчизняного спорту. Під Бахмутом Донецької області загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар.
Трагічну звістку повідомили на сторінці Skate Ukraine у Facebook.
Дмитро зустрів свою смерть у віці 25 років. До того, як Шарпар пішов захищати Україну від ворога, він входив до складу національної збірної України з фігурного катання, виступав у парі з Анастасією Побіженко.
Шарпар був срібним призером чемпіонату України та ввійшов до топ-10 на юнацькій Олімпіаді 2016 року. Після завершення спортивної кар'єри Дмитро працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".
Нагадаємо, раніше в боях під Бахмутом загинули відомий український стронгмен Андрій Дмитрієв та майстер тайського боксу Владислав Вакуленко.
Читайте також:
Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру загинув український тренер з боксу
Колишній баскетболіст збірної України помер у віці 33 років
Швидко став "двохсотим": на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст