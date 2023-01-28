22-летний украинский легкоатлет погиб в боях под Бахмутом

Украинское спортивное сообщество понесло еще одну тяжелую потерю в связи с войной против РФ. В боях под Бахмутом погиб легкоатлет Владимир Андрощук.

Печальное известие сообщил исполняющий обязанности президента федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин.

"Вчера в боях за Украину погиб наш легкоатлет, многоборец и настоящий герой Владимир Андрощук. Еще буквально недавно мы видели Владимира в легкоатлетических секторах. Искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Слава всем спортсменам, павшим за свободу Украины! Слава всем украинским героям!", – говорится в сообщении в Facebook.

Отметим, что Владимиру было всего 22 года. До начала полномасштабного российского вторжения он не раз становился призером легкоатлетических стартов в Украине, представлял нашу страну на международных соревнованиях.

Андрощук в 2018 году вошел в состав национальной сборной на чемпионат Европы U-18 по легкой атлетике, а в 2019-м победил в десятиборье на чемпионате Украины U-20. Также Владимир в 2020 году представлял Украину на чемпионате Европы U-20, где стал шестым в современном пятиборье.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими захватчиками под Бахмутом погиб обладатель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица.

Читайте также:

В боях под Бахмутом погиб известный украинский фигурист

Известный украинский стронгмен погиб в боях под Бахмутом

В результате ракетного удара РФ по Днепру погиб украинский тренер по боксу