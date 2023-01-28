Где активное контрнаступление ВСУ: эксперт выдвинул версии

Коваленко отметил, что контрнаступление ВСУ продолжается каждый час и его суть – в истощении врага.

Военный обозреватель Александр Коваленко выдвинул свои версии того, почему до сих пор не началась активная фаза контрнаступления ВСУ.

Об этом он написал в Сети.

Коваленко напомнил, что сам прогнозировал начало заметного продвижения украинских войск в конце 2022 года.

"С другой стороны, если активная фаза не началась, то этому должны быть определенные объективные причины, не правда ли? Ведь зона боевых действий — это гигантская площадь с постоянно меняющейся оперативной обстановкой, на которую влияет множество факторов, о многих из которых многие даже не подозревают", – обратил внимание обозреватель.

Он рассказал о стабильно изменяющемся факторе по уровню развития событий в зоне боевых действий.

"Думаю, многие слышали версию о том, ВСУ ожидают формирования подразделений из полностью западных образцов техники и уже ими перейдут в контрнаступление. Возможно, эта версия имеет право на жизнь, но формирование таких подразделений может занять до двух месяцев, а, возможно, и трех. Точно сложно сказать", – написал Коваленко.

В то же время, он отметил, что можно сказать с уверенностью, что в российских войсках продолжает снижаться интенсивность применения артиллерии. Так, к концу января 2023 года средний показатель выстрелов в сутки составляет 15 тыс., а в ноябре-декабре нормой было 20 тыс. выстрелов.

По словам обозревателя, оккупанты могут концентрировать интенсивный артиллерийский огонь на ограниченных участках и ограниченные промежутки времени.

"Например, в районе Бахмута или Авдеевки. В районе Угледара за неимением арты и БК в пропорциональном количестве РОВ (российские оккупационные войска – ред.) снова провалили наступление", – заметил Коваленко.

По его оценкам, через несколько месяцев выстрелы вражеской артиллерии сократятся до 10 тыс. в сутки, и оккупантам будет все сложнее накрывать огнем даже ограниченные участки линии фронта.

"Чем ниже потенциал российской артиллерии, тем успешнее контрнаступление ВСУ и меньшие потери как в личном составе, так и в технике. Фактически, штурмовые БТГр на западной технике прорывают линии обороны врага, который не может эффективно вести оборону..." – пояснил обозреватель.

"Контрнаступление ВСУ продолжается ежедневно, ежечасно. И его суть – в истощении врага, что и происходит прямо сейчас. А вот когда начнется активная фаза, знают только в Генштабе ВСУ, мы же с вами можем только предполагать и строить теории", – резюмировал Коваленко.

Что нужно для контрнаступления

В ГУР Минобороны ранее объяснили, что для подготовки контрнаступления или наступательной операции нужно уничтожить много вражеских объектов и на передовой, и в тылу противника (100-150 км). Поэтому для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП и тяжелое вооружение (дальнобойная артиллерия).

Президент Владимир Зеленский уточнил, что для проведения наступательных действий ВСУ нужно 300-500 танков. Он подчеркнул, что важно количество танков и сроки их передачи Украине.

В то же время Силы обороны юга проинформировали, что там ВСУ истощают оккупантов, уничтожая их склады и места дислокации. Таким образом украинские бойцы готовятся к возможному контрнаступлению.

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