Де активний контрнаступ ЗСУ: експерт висунув версії

Коваленко зазначив, що контрнаступ ЗСУ триває щогодини і його суть – у виснаженні ворога.

Військовий оглядач Олександр Коваленко висунув свої версії того, чому досі не почалася активна фаза контрнаступу ЗСУ.

Про це він написав у Мережі.

Коваленко нагадав, що й сам прогнозував початок помітного просування українських військ у кінці 2022 року.

"З іншого боку, якщо активна фаза не розпочалася, то тому мають бути певні об'єктивні причини, чи не так? Адже зона бойових дій – це гігантська площа з оперативною обстановкою, що постійно змінюється, на яку впливає безліч факторів, про багатьох з яких багато хто навіть не підозрює", – звернув увагу оглядач.

Він розповів про фактор, що стабільно змінюється за рівнем розвитку подій у зоні бойових дій.

"Думаю, багато хто чув версію про те, ЗСУ очікують на формування підрозділів із повністю західних зразків техніки і вже ними перейдуть у контрнаступ. Можливо, ця версія має право на життя, але формування таких підрозділів може зайняти до двох місяців, а, можливо, і трьох. Точно важко сказати", – написав Коваленко.

Водночас він зазначив, що можна сказати з упевненістю, що в російських військах продовжує знижуватися інтенсивність застосування артилерії. Так, до кінця січня 2023 середній показник пострілів на добу становить 15 тис., а в листопаді-грудні нормою було 20 тис. пострілів.

За словами оглядача, окупанти можуть концентрувати інтенсивний артилерійський вогонь на обмежених ділянках і вобмежені проміжки часу.

"Наприклад, в районі Бахмута або Авдіївки. В районі Вугледара через брак арти і БК в пропорційній кількості РОВ (російські окупаційні війська – ред.) знову провалили наступ", – зауважив Коваленко.

За його оцінками, за кілька місяців постріли ворожої артилерії скоротяться до 10 тис. на добу, і окупантам буде дедалі складніше накривати вогнем навіть обмежені ділянки лінії фронту.

"Що нижчий потенціал російської артилерії, то успішніший контрнаступ ЗСУ і менші втрати як в особовому складі, так і техніці. Фактично, штурмові БТГр на західній техніці проривають лінії оборони ворога, який не може ефективно вести оборону..." – пояснив оглядач.

"Контрнаступ ЗСУ триває щодня, щогодини. І його суть – у виснаженні ворога, що й відбувається просто зараз. А от коли почнеться активна фаза, знають тільки в Генштабі ЗСУ, ми ж з вами можемо лише припускати та будувати теорії", – резюмував Коваленко.

Що треба для контрнаступу

В ГУР Міноборони раніше пояснили, що для підготування контрнаступу або наступальної операції треба знищити багато ворожих об’єктів і на передовій, і в тилу противника (100-150 км). Тож Україні для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП та важке озброєння (далекобійна артилерія).

Президент Володимир Зеленський уточнив що для проведення наступальних дій ЗСУ потрібно 300-500 танків. Він наголосив, що важлива кількість танків і терміни їх передавання Україні.

Водночас Сили оборони півдня поінформували, що там ЗСУ виснажують окупантів, знищуючи їхні склади і місця дислокації. Таким чином українські бійці готуються до можливого контрнаступу.

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