У розвідці назвали одну з умов для українського контрнаступу

Зараз українським військам важче бити по складах боєприпасів і логістичних центрах РФ, бо ворог формує склади за 80-120 км від лінії фронту.

ЗСУ необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення своїм окупантам на фронт в Україні.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю CNN.

Скібіцький пояснив, що зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності. За його словами, далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як РФ перекине підкріплення.

"Якщо ви питаєте, що критично для Російської Федерації, то центри тяжіння - це саме хаби, і по них потрібно бити, щоб порушити всілякі системи постачання", - сказав Скібіцький.

Натомість ворожі війська вже почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.

"Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об’єктів не тільки на передовій, а й на відстані в 100-150 кілометрів, у тилу противника. Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун розповів, що на Запорізькому напрямку окупанти не мають успіху і активно намагаються протидіяти можливому наступу ЗСУ. Аналогічна ситуація у ворога і на Донецькому, Луганському напрямках. Там ворог наразі формує сильні позиції і підтягує туди з інших ліній фронту не тільки частини підрозділів, але й бронетехніку, яку змогли накопичити та зібрати.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, зараз потрібно сформувати такий танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.