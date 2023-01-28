"Війною в окопах ми перемоги не здобудемо": генерал назвав шлях до успіху на фронті

Тарнавський наголосив, що оборона повинна бути активна.
Найкраща оборона у війні – ведення наступальних дій, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Про це повідомляє Military Media Center.
Тарнавський зазначив – щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії.
"Найкраща оборона – це ведення наступальних дій. Оборона повинна бути активна. Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути", – розповів бригадний генерал.
"Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", – наголосив він.
Командувач угруповання військ "Таврія" пояснив, що такі наступальні дії дозволяють українським військовим вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.
"Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації. Адже війна – це хитрість помножена на навченість особового складу", – зазначив Тарнавський.
Нагадаємо, на початку січня очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов анонсував, що навесні ЗСУ планують серйозний контрнаступ "по всій Україні – від Криму до Донбасу". Буданов також попередив, що бої в березні будуть "найспекотнішими".
Напередодні президент Володимир Зеленський поінформував, що для проведення наступальних дій Україні зараз потрібно 300-500 танків.
Водночас Росія готує новий наступ на Україну, який може відбутися за один-два місяці, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.
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