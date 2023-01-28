"Війною в окопах ми перемоги не здобудемо": генерал назвав шлях до успіху на фронті

Найкраща оборона у війні – ведення наступальних дій, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Про це повідомляє Military Media Center.

Тарнавський зазначив – щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії.

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"Найкраща оборона – це ведення наступальних дій. Оборона повинна бути активна. Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути", – розповів бригадний генерал.

"Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", – наголосив він.



Командувач угруповання військ "Таврія" пояснив, що такі наступальні дії дозволяють українським військовим вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.

"Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації. Адже війна – це хитрість помножена на навченість особового складу", – зазначив Тарнавський.

Нагадаємо, на початку січня очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов анонсував, що навесні ЗСУ планують серйозний контрнаступ "по всій Україні – від Криму до Донбасу". Буданов також попередив, що бої в березні будуть "найспекотнішими".

Напередодні президент Володимир Зеленський поінформував, що для проведення наступальних дій Україні зараз потрібно 300-500 танків.

Водночас Росія готує новий наступ на Україну, який може відбутися за один-два місяці, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.

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