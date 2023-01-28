Минобороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотников

Министерство обороны Украины 2023 увеличит закупки БПЛА для Вооруженных Сил Украины с помощью украинских производителей.

Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в фейсбуке.

Представители Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, отечественные разработчики и производители БПЛА провели совместное совещание. Было решено, что в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд. грн.

"На встрече было отмечено, что оборонное ведомство углубляет сотрудничество с украинскими разработчиками и производителями БПЛА. В частности, за последнее время заключено 16 государственных контрактов с отечественными производителями беспилотных летательных аппаратов. А благодаря проведенной специалистами Минобороны работе, в Украине самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии", — говорится в сообщении.

Также читайте Контрразведчики СБУ из дрона ликвидировали группу оккупантов: в Сети появилось видео

В результате, после введения новой процедуры допуска, которая продолжалась полтора-два года, а сейчас занимает считанные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получило от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. Отмечается, что 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще 3 типа БПЛА находятся в стадии кодификации.

"Участники совместной встречи определили ряд задач и шагов по усовершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения оборонное ведомство вынесено на обсуждение Координационного штаба с участием Вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины и Министра обороны Украины", — отметили в Минобороны.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный принял решение о формировании в Украине первых в мире ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

Читайте также: