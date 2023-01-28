Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ отразили более 30 атак врага возле Угледара: что происходит в районе городка

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1122
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ отразили более 30 атак врага возле Угледара: что происходит в районе городка

Фото: Associated Press

Уничтожено более сотни оккупантов.

Армия Российской Федерации концентрирует свои силы и наносит массированные удары по обороне ВСУ в районе Угледара Донецкой области. Украинские защитники останавливают урожайные атаки врага и наносят урон россиянам.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире телемарафона.

В течение суток на направлении россияне нанесли 299 ударов артиллерией и РСЗО, а также провели 34 штурма. Атаки врага украинские военные отбили. В районе Угледара ВСУ ликвидировали 108 оккупантов, а 136 ранили.

"Они хотят, прорвав нашу оборону, двигаться дальше в район Покровска, Доброполье. Цель этих агрессивных действий и в этом направлении, и в направлении Бахмута — захватить украинскую Донецкую область. Представить как определенную цель так называемой "спецоперации" как освобождение народа "ЛНР/ ДНР"", — сказал Череватый.

По его словам, бои в районе города продолжаются уже несколько месяцев. Русской оккупационной армии не удалось добиться успехов на этом направлении. Вражеская армия несет значительные потери.

"Россияне уже несколько месяцев подряд предпринимали попытку прорвать там нашу оборону... В районе Павловки, когда были горячие бои. Там фактически разбита их 55 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Сейчас они тоже концентрируют силы, мощные агрессивные удары по нашей обороне", — рассказал спикер.

Ситуация возле Угледара

Сразу по нескольким направлениям россияне атакуют Угледар, расположенный на подступах к Кураховому. Пятые сутки, как в этом направлении с новой силой вспыхнули жесткие, круглосуточные противостояния. Оккупанты бросают в бой резервы: пехоту на броне при поддержке танков. С дистанции и сам Угледар, и окрестные деревни обстреливают вражескую ствольную и реактивную артиллерию.

По словам президента Владимира Зеленского, ситуация на фронте, в частности, под Угледаром, остается очень сложной. Российские войска, кроме штурмующих позиции украинских военных, целенаправленно уничтожают населенные пункты.

В разведке Великобритании утверждают, что информация россиян о якобы успехах в районе Угледара является фейковой. Российские комментаторы заявляют, мол, армии РФ удалось прорвать оборону ВСУ по этим направлениям. Впрочем, это не так.

Читайте также:

Россияне бросили резервы на атаку Угледара - ВСУ минусирует вражескую технику и живую силу

Россияне бросили резервы на атаку Угледара - ВСУ минусирует вражескую технику и живую силу

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1122
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация