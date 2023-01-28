ВСУ отразили более 30 атак врага возле Угледара: что происходит в районе городка

Армия Российской Федерации концентрирует свои силы и наносит массированные удары по обороне ВСУ в районе Угледара Донецкой области. Украинские защитники останавливают урожайные атаки врага и наносят урон россиянам.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире телемарафона.

В течение суток на направлении россияне нанесли 299 ударов артиллерией и РСЗО, а также провели 34 штурма. Атаки врага украинские военные отбили. В районе Угледара ВСУ ликвидировали 108 оккупантов, а 136 ранили.

"Они хотят, прорвав нашу оборону, двигаться дальше в район Покровска, Доброполье. Цель этих агрессивных действий и в этом направлении, и в направлении Бахмута — захватить украинскую Донецкую область. Представить как определенную цель так называемой "спецоперации" как освобождение народа "ЛНР/ ДНР"", — сказал Череватый.

По его словам, бои в районе города продолжаются уже несколько месяцев. Русской оккупационной армии не удалось добиться успехов на этом направлении. Вражеская армия несет значительные потери.

"Россияне уже несколько месяцев подряд предпринимали попытку прорвать там нашу оборону... В районе Павловки, когда были горячие бои. Там фактически разбита их 55 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Сейчас они тоже концентрируют силы, мощные агрессивные удары по нашей обороне", — рассказал спикер.

Ситуация возле Угледара

Сразу по нескольким направлениям россияне атакуют Угледар, расположенный на подступах к Кураховому. Пятые сутки, как в этом направлении с новой силой вспыхнули жесткие, круглосуточные противостояния. Оккупанты бросают в бой резервы: пехоту на броне при поддержке танков. С дистанции и сам Угледар, и окрестные деревни обстреливают вражескую ствольную и реактивную артиллерию.

По словам президента Владимира Зеленского, ситуация на фронте, в частности, под Угледаром, остается очень сложной. Российские войска, кроме штурмующих позиции украинских военных, целенаправленно уничтожают населенные пункты.

В разведке Великобритании утверждают, что информация россиян о якобы успехах в районе Угледара является фейковой. Российские комментаторы заявляют, мол, армии РФ удалось прорвать оборону ВСУ по этим направлениям. Впрочем, это не так.

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