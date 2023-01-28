ЗСУ відбили понад 30 атак ворога біля Вугледара: що відбувається в районі містечка

Армія Російської Федерації концентрує совї сили та завдає масованих ударів по обороні ЗСУ в районі Вугледара на Донеччині. Українські захисники зупиняють врожі атаки ворога та завдають втрат росіянам.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в ефірі телемарафону.

Протягом доби на напрямку росіяни завдали 299 ударів артилерією та РСЗВ, а також провели 34 штурми. Атаки ворога українські військові відбили. У районі Вугледара ЗСУ ліквідували 108 окупантів, а 136 поранили.

"Вони хочуть, прорвавши нашу оборону, рухатися далі у район Покровська, Добропілля. Мета цих агресивних дій і на цьому напрямку, і в напрямку Бахмуту - захопити українську Донецьку область. Подати як певну ціль так званої "спецоперації" як звільнення народу "ЛНР/ДНР"", - сказав Череватий.

За його словами, бої у районі міста тривають вже кілька місяців. Російській окупаційній армії не вдалося досягнути успіхів на цьому напрямку. Ворожа армія зазнає значних втрат.

"Росіяни вже декілька місяців підряд робили спробу прорвати там нашу оборону... В районі Павлівки, коли були гарячі бої. Там фактично розбито їхню 55 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту. Зараз вони теж концентрують сили, потужні агресивні удари по нашій обороні", - розповів речник.

Ситуація біля Вугледара

Одразу з кількох напрямків росіяни атакують Вугледар, що розташований на підступах до Курахового. П’яту добу, як на цьому напрямку із новою силою спалахнули жорсткі, цілодобові протистояння. Окупанти кидають у бій резерви: піхоту на броні за підтримки танків. З дистанції і сам Вугледар, і навколишні села обстрілює ворожа ствольна та реактивна артилерія.

За словами президента Володимира Зеленського, ситуація на фронті зокрема під Вугледаром, залишається дуже складною. Російські війська, крім того, що штурмують позиції українських військових, цілеспрямовано знищують населені пункти.

У розвідці Великої Британії стверджують, що інформація росіян про нібито успіхи в районі Вугледара є фейковою. Російські коментатори заявляють, мовляв, армії РФ вдалося прорвати оборону ЗСУ на цих напрямках. Втім, це не так.

Читайте також: