Росіяни брешуть про успіхи в районі Вугледара та Оріхова - британська розвідка

Армія РФ проводила лише локальні атаки у цих районах.

Розвідка Великої Британії стверджує, що інформація росіян про нібито успіхи у районі Вугледара на Донеччині та Оріхова в Запорізькій області є фейковою.

Про це повідомили у Twitter британського Міноборони.

Зазначається, що протягом останніх шести днів у Мережі побільшало інформації про нібито просування окупаційних військ біля Оріхова та Вугледара. Російські коментатори заявляють, мовляв, армії РФ вдалося прорвати оборону ЗСУ на цих напрямках.

Насправді, наголошують розвідники, російська армія проводила локальні атаки у цих районах. Втім, дуже малоймовірно, що агресорка Росія досягла хоч якихось суттєвих успіхів.

"Існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно розповсюджують дезінформацію, намагаючись створити враження, що російська операція продовжується", - пояснили у розвідці Британії.

Ситуація на Донбасі

Окупанти знищують Вугледар. За містечко, що розташоване на підступах до Курахового на Донеччині вже другу добу поспіль точаться запеклі бої. Укранські армійці знищили там уже з десяток ворожих бронемашин та кілька сотень окупантів.

В українському Міноборони 26 січня заявили, що окупанти посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають важкі бої.

Також важкі бої точаться в районі Соледара. Втім, наразі українські воїни покинули Соледар та зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляють, що Збройні сили України просуваються в напрямку Кремінної, а також відбивають атаки росіян під Бахмутом. За словами експертів, росіяни дуже бояться наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку.

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